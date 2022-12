Samardzic-Napoli, l’operazione rischia di saltare: il piano dell’Udinese

Manca poco alla ripresa del campionato e i tifosi del Napoli non aspettano altro che rivedere la propria squadra del cuore all’opera.

Il 4 gennaio riprenderà il via la Serie A e gli azzurri saranno subito impegnati in un match delicatissimo contro l’Inter a San Siro. L’obiettivo è mantenere ampio il distacco con il Milan secondo.

Samardzic Napoli, la scelta dell’Udinese

Gennaio, però, sarà anche il mese del calciomercato invernale. Il Napoli toccherà poco la sua rosa, ma il DS Giuntoli è già al lavoro per bloccare i talenti del futuro.

Sul taccuino del DS partenopeo c’è il nome di Lazar Samardzic, talento dell’Udinese classe 2002. Il tedesco, nonostante il poco minutaggio concessogli da Sottil, sta facendo vedere grandi cose in Serie A.

Lazar Samardzic (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, però, ha stroncato i sogni dei tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, Samardzic ha accettato il piano dell’Udinese: chiudere questo torneo in Friuli e farne un altro da protagonista.

L’obiettivo dell’Udinese è quello di far aumentare il prezzo del tedesco per poi venderlo a peso d’oro nel 2024. Questo sarà possibile solo se non arriveranno offerte irrinunciabili prima.