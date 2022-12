UFFICIALE – Lascia il Napoli dopo 6 anni: bellissimo messaggio d’addio

Il Napoli saluta a sorpresa un proprio dirigente: si tratta di Andrea Sparisci, ormai ex Senior Manager International Marketing & Digital del club azzurro, che si occupava del marketing internazionale e del digital.

Ad annunciarlo è lo stesso Sparisci in un messaggio commuovente dello stesso Sparisci, nel quale intende ringraziare la società partenopea per il lavoro svolto nel club partenopeo.

News calcio Napoli, addio al dirigente: le parole

Di seguito, il messaggio emozionante di Andrea Sparisci:

“Oggi è l’ultimo giorno del mio viaggio al Napoli. Un viaggio iniziato più di 6 anni fa, pieno di emozioni, di scoperte, di conoscenze e ricordi che porterò sempre con me. Ho avuto l’onore di lavorare per un club che non rappresenta solo il calcio ma molto di più. Ho avuto la fortuna di conoscere da vicino la città di Napoli, di lavorare con grandi allenatori, grandi calciatori, grandi colleghi con cui ho condiviso tutto il viaggio o solo una parte. Da tutti loro ho imparato tanto, tantissimo li ringrazio. Ringrazio il Presidente, la sua famiglia, i dirigenti per cui ho avuto l’onore di lavorare.

Grazie a tutti i colleghi delle altre squadre, della Lega, della UEFA, delle agenzie. Grazie a tutti i partner con cui abbiamo creato attività sempre innovative e nuove nel panorama calcistico. Grazie a tutti i fornitori per il supporto costante. È stato un viaggio indimenticabile che porterò sempre con me. Grazie a tutti!”