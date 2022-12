Un altro club di Serie A su Sirigu: proposto uno scambio al Napoli

Sembrava dovesse essere un calciomercato anonimo quello del Napoli e invece non sarà proprio così. La squadra di Spalletti, protagonista di un’ottima stagione finora, non ha bisogno di grandi ritocchi, così come affermato anche dallo stesso allenatore. Ma qualcosa cambierà.

Dalla possibile richiesta di cessione di Diego Demme, alla volontà della società di concedere più spazio altrove ad Alessandro Zanoli, fino ad arrivare alla poca affidabilità sotto l’aspetto fisico di Salvatore Sirigu.

Ecco perché anche il Napoli si sta muovendo d’anticipo sul mercato: gennaio è vicino e la concentrazione dei ragazzi dovrà essere solo sul campionato (e la Coppa Italia).

Futuro Sirigu, interesse da due club di Serie A

Come detto in precedenza, il Napoli sta facendo delle valutazioni su Salvatore Sirigu. Il portiere ex PSG, arrivato quest’estate a parametro zero, è stato spesso alle prese con problemi muscolari e finora non ha disputato nemmeno una presenza in gare ufficiali.

Salvatore Sirigu (FOTO: SSC Napoli)

Il Napoli starebbe valutando il ritorno di Nikita Contini, attualmente in prestito alla Sampdoria: il portiere classe ’96 tornerebbe in azzurro nella trattativa Bereszynski-Zanoli.

E quale sarà invece il futuro di Sirigu? Sul portiere sardo c’è un forte interesse della Salernitana: il club campano ha una necessità urgente di sostituire l’infortunato Sepe.

L’edizione odierna de “Il Mattino” però parla di un interessamento da parte di un altro club di Serie A: si tratta del Torino, squadra in cui Sirigu ha militato dal 2017 al 2021. Il club granata sarebbe anche disposto a proporre uno scambio: al Napoli arriverebbe il portiere albanese Etrit Berisha.