Paragone a sorpresa: “Julian Alvarez mi ricorda un attaccante del Napoli”

Con la vittoria nelle semifinali dell’Argentina sulla Croazia di ieri sera, l’albiceleste vola in finale, puntando alla vittoria del Mondiale in Qatar. Questa sera si giocherà l’altra sfida decisiva che vedrà affrontarsi Francia e Marocco in un match storico, che definirà l’altra finalista di questa Coppa del Mondo.

L’Argentina ha vinto grazie alla coppia Messi-Alvarez, in gran forma, entrambi a segno nel match di ieri sera. Mentre Messi si conferma, Julian Alvarez a soli 22 anni sta sorprendendo tutti. L’attaccante gioca nel Manchester City, alla corte di Guardiola, dove sta crescendo esponenzialmente e sta dimostrando le sue doti.

FOTO: Getty Images, Alvarez

Alzarez-Raspadori: il paragone di Varriale

A riconoscere le sue abilità è anche il giornalista Enrico Varriale che ritrova in lui qualcosa di familiare con un attaccante del Napoli. Di seguito il tweet con le sue parole:

“Oltre al Messi più leader di sempre, ma per me mai paragonabile al n.1 di sempre Maradona, chi ha cambiato faccia all’Argentina è Julian Alvarez. Ha il tocco del trequartista e la capacità realizzativa della attaccante. Uno che lo ricorda, per queste qualità, è Raspadori“.