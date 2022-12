L’agente di Demme rompe il silenzio: l’ha detto sull’addio al Napoli!

Nel corso di questo pomeriggio e dopo le diverse news di calciomercato legate al possibile addio di Diego Demme, l’agente Marco Busiello.

Si è parlato molto della sua situazione al Napoli, con il possibile addio immediato a causa del poco spazio in maglia azzurra. Poche apparizioni, anche a seguito dell’exploit venuto fuori nella posizione in cabina di regia, con Stanislav Lobotka elemento imprescindibile per Luciano Spalletti, che ha tagliato appunto fuori dai giochi Demme.

Resta però un perno importante del Napoli, che continua a tenerlo volentieri. Parola del suo agente che ha parlato appunto di Diego Demme, spiegando qual è la posizione del calciatore e del Napoli.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Demme via dal Napoli? Parla l’agente Marco Busiello

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e, quelle che seguono, sono le sue parole in merito ai rumors di mercato sul calciatore italo-tedesco: “Diego è un ottimo giocatore, è un ragazzo splendido. E come tutti i giocatori, ha voglia di giocare di più, perché non esistono calciatori che vogliono stare fuori. Non si tratta solo di soldi. Il Napoli, in ogni caso, ha una macchina perfetta in questo momento e almeno fino alla sosta è stato così, naturale dunque che per lui non ci sia stato spazio. Ci sono equilibri ora”.

Sui club interessati: “Ce ne sono tanti, sia in Italia che all’estero. Cercano proprio un calciatore in quel ruolo, lui sa fare tutti i ruoli dei tre in mezzo al campo, è un brevilineo e va in forma abbastanza velocemente. Molte attenzioni cadono su di lui quando è in campo”.

Le condizioni del possibile addio dal Napoli: “Non si tratta di condizioni, perché il Napoli è contentissimo di lui e ci hanno sempre detto chiaramente che lo tengono volentieri. Ovvio che poi lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti, verranno sicuramente ascoltate e prese in considerazione. Lui ha sempre fatto il bene del Napoli, ma ovviamente gli piacerebbe poter giocare di più”.