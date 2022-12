Calendario ufficiale SSC Napoli: svelato il prezzo e la data di uscita

Dopo aver pubblicato le anteprime del backstage, che hanno svelato alcuni dei protagonisti che si sono impegnati nello shooting, il 16 dicembre la società metterà in vendita il calendario ufficiale della SSC per il 2023. Le foto sono state fatte dal Santangelo Media Studios, che ha ritratto in diverse situazioni tutti i giocatori del Napoli.

Tramite un Tweet, il Napoli ha ufficializzato la data di uscita con tutte le informazioni necessarie. Nell’immagine usata dalla società figurano Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zieliński e Victor Osimhen rispettivamente con le tre maglie della stagione.

Kvaratskhelia, Zielinski e Osimhen per il calendario stagione 2023 del Napoli (FOTO SSC NAPOLI)

Nuovo calendario SSC Napoli: il prezzo

Come riportato dal club, il calendario sarà venduto e diffuso tramite il Corriere dello Sport – Stadio, al prezzo di 8,99€ + il prezzo del quotidiano.

Di seguito l’ufficialità del Napoli sui canali social:

“Calendario SSC Napoli 2023: disponibile dal 16 dicembre! #ForzaNapoliSempre“.

A partire dal 16 dicembre, quindi, sarà possibile acquistare in edicola il calendario ufficiale della SSC Napoli.