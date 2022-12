Calciomercato Napoli, parla l’agente: “L’interesse del Napoli fa piacere”

Sono stati diversi i rumors di calciomercato che hanno accostato il giovane talento del Sassuolo, al Napoli. Non è nuovo, Cristiano Giuntoli, all’interesse per i gioiellini in casa neroverde, tant’è che nell’ultima sessione di mercato ha creato un filo diretto con Carnevali per il colpaccio Raspadori.

Il colpo che ha visto “Jack” in azzurro può avere un seguito perché, sempre dal Sassuolo, è forte l’interesse per Armand Laurienté e non solo. Il calciatore che è arrivato nell’ultimo mercato estivo non è l’unica idea che alberga nella mente di Giuntoli, che potrebbe partire all’assalto proprio per lui.

E a parlare di tale ipotesi è l’agente di Laurienté, Roberto Menoli che, ai microfoni di Radio CRC, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Laurientè, piccola apertura al Napoli: parla l’agente

In un’intervista concessa ai microfoni dell’emittente radiofonica, Roberto Menoli ha parlato di Laurienté e dell’interesse di mercato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il ragazzo ha fatto bene anche l’anno scorso, è arrivato solo nell’ultimo giorno di mercato ed è stato messo nella mischia. Io ero sicuro che avrebbe fatto bene, ma non pensavo anticipasse così i tempi. Il club lo mette nelle condizioni giuste per far bene”.

“Napoli? Le voci girano e non riguardano solo gli azzurri. Possiamo dire che ci fa piacere, ma al momento lui deve restare concentrato, fare il massimo per giocarsi questa stagione. Ha fatto la scelta Sassuolo per crescere, rifiutando anche offerte economiche più vantaggiose”.