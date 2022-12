Brutte notizie in casa Juventus, si ferma un titolare: a rischio contro il Napoli?

In seguito allo stop in allenamento di ieri, martedì 13 dicembre, Leonardo Bonucci si è sottoposto a esami locali al J Medical di Torino.

Esami bonucci: le condizioni del difensore

Nel corso della mattinata sono emersi i risultati: infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Ulteriori controlli avverranno tra una decina di giorni, fino ad allora il difensore bianconero rimarrà ai box. Non particolarmente positive le sensazioni, il giocatore dovrebbe stare fermo almeno per 20 giorni, ma lo stop potrebbe allungarsi ulteriormente e protrarsi fino a un mese. Per questo Bonucci rimarrà sotto osservazione.

Niente di grave, invece, per Federico Chiesa che ha accusato un affaticamento all’adduttore della gamba destra. Per lui solo cautela e riposo: salterà sicuramente l’amichevole con l’Arsenal e sarà monitorato per i seguenti giorni.

FOTO GETTY – Leonardo Bonucci

Infortunio Bonucci: possibile assenza contro il Napoli

Niente amichevole di lusso all’Emirates Stadium contro l’Arsenal, dunque, per Leonardo Bonucci. Il difensore non solo è a rischio per l’inizio del campionato, 4 gennaio, ma anche per la sfida al vertice contro il Napoli del 13 gennaio.