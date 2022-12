Festival del Calcio Italiano, tanto Napoli tra i premiati: l’elenco

È tempo di sosta in Serie A, ma tra meno di un mese si torna in campo e gli attestati di stima per il club partenopeo non sono mancati tra gli addetti ai lavori.

Il Napoli ha ottenuto risultati senza precedenti nella prima parte di campionato e, in occasione del Festival del Calcio Italiano – nell’undicesima edizione dell’evento – saranno premiati diversi azzurri per quanto messo in mostra nell’anno solare.

Raspadori e Di Lorenzo premiati al Festival del Calcio Italiano

Saranno premiati lunedì 19 dicembre, proprio allo stesso Festival del Calcio Italiano, ben due calciatori azzurri: “Jack” Raspadori e il capitano, Giovanni Di Lorenzo, sono infatti premiati per quanto messo in mostra nell’anno solare. Il giovane attaccante partenopeo è presente nella top undici, mentre il capitano azzurro, ottiene il premio non solo come “Miglior difensore”, ma anche come “Miglior calciatore dell’anno”.

Quella che segue, è la top undici che sarà premiata lunedì 19 dicembre:

TOP XI – Luigi Sepe, Davide Faraoni, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi; Antonio Candreva, Nicolò Barella, Samuele Ricci, Mattia Zaccagni; Ciro Immobile, Giacomo RASPADORI.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Giuntoli premiato come miglior ds al Festival del Calcio Italiano

Dopo aver “perso” il premio del Globe Soccer Awards, arriva la vittoria per Cristiano Giuntoli al Festival del Calcio Italiano, in congiunta con Walter Sabatini. Sono loro i due migliori ds, che saranno premiati il 19 dicembre, in occasione dell’evento che si terrà a Salerno, precisamente all’Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina.

Napoli Giuntoli Juventus (Getty Images)

Premio alla carriera per Corrado Ferlaino

L’ex presidente storico del Napoli, Corrado Ferlaino, riceverà un premio “alla carriera” per le straordinarie cose fatte nel corso della sua presidenza al Napoli, portando non solo Diego Armando Maradona in azzurro, ma regalando al popolo partenopeo ben due Scudetti, gli unici dell’intera storia del club.