Ha pubblicato un libro, dal titolo “L’Uomo Nero”, l’ex arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci. “Le verità di un arbitro scomodo” quelle che racconta all’interno del suo libro.

Il protagonista di quelle che furono le vicende di un vecchio Sampdoria-Napoli che si giocò nell’ormai lontano 13 maggio 2018, quando la tifoseria di fede blucerchiata prese di mira non solo i tifosi partenopei con i cori legati al Vesuvio, ma anche quello che era ai tempi il difensore titolare del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Dopo i cori, l’arbitro Gavillucci decise di interrompere il match, sospendendolo momentaneamente, per i continui cori a sfondo razzista della tifoseria di casa. Una scelta che, a quanto pare, non fu ben vista dai vertici. E l’allontanamento dall’AIA, ne sono la prova.

Gavillucci torna a parlare: è l’arbitro che sospese Sampdoria-Napoli

Sospese Sampdoria-Napoli a causa dei continui cori e ululati, contro i napoletani e contro Kalidou Koulibaly. L’arbitro Gavillucci, ospite della trasmissione in onda sulla Rai, “Il Circolo dei Mondiali”, ha parlato così intervenendo in diretta:

“Da quello che ho provato a capire, prima nei Tribunali e poi scrivendo un libro, è il motivo per il quale sono stato dismesso. Avevo fatto una stagione più che dignitosa, ma mi hanno estromesso dalla Serie A. Il dubbio è iniziato ad entrare dentro di me quando dopo alcuni mesi era successa la stessa cosa ad un mio collega”.

“Per pochi stupidi, secondo i vertici, non si poteva interrompere una partita di calcio. A quel punto sono andato a fondo, volevo capire perché in Italia non si dà peso al problema del razzismo. Si preferisce allontanare i microfoni dalle Curve per non far sentire i cori contro i calciatori di colore o contro le tifoserie come quella napoletana“.

“Ho comunque acceso un faro su questo problema, in Inghilterra è differente. Lo vediamo negli atteggiamenti dei giocatori, che si inginocchiano prima delle partite, ho dei colleghi di Premier League che hanno fatto coming out ed è tutto normale, c’è la totale indifferenza. Quando rientro in Italia, invece, sembra che torno indietro di quarant’anni”.