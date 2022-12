L’ex Napoli sicuro: “Può essere la soluzione all’emergenza”

Scelte di Luciano Spalletti che sono emerse nel corso del match disputato in Turchia, nell’amichevole contro l’Antalyaspor.

Esperimenti e mai come in questo momento sono tutti da poter fare, considerando gli impegni in amichevole e alcune assenze in azzurro, causa sosta per i Mondiali.

In mezzo al campo c’è qualcosa da sistemare, considerando anche il possibile addio di Demme. A parlarne è un ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana. Le sue parole sono tutte sull’esperimento provato da Spalletti, con l’attaccante azzurro “Jack” Raspadori che è stato impiegato nel ruolo visto solitamente occupato da Piotr Zielinski, assente dopo l’esperienza in Qatar con la Polonia.

(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Raspadori mezz’ala, parla l’ex Napoli: il parere di Fontana

Quelle che seguono sono le parole di Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole: “La posizione di Raspadori mi ha stuzzicato parecchio, lui è uno che ha qualità e un’intelligenza tattica tale da poter fare quel ruolo. Chiaro è che, da mezz’ala offensiva penso che non lo vedremo mai da titolare, però può essere una soluzione a partita in corso, nelle occasioni di emergenza o quando il Napoli dovrà recuperare il risultato. Per me è un esperimento interessante”.