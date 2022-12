“Di Lorenzo capitano esemplare, con lui è cambiata una cosa”: il gesto con Raspadori

Il Napoli ha messo in luce una forza, individuata dai diversi addetti a lavori. È il gruppo ed è sottolineato nello straordinario lavoro di Giovanni Di Lorenzo che, da un momento all’altro, ha dovuto indossare la fascia di capitano, ereditata non solo da Lorenzo Insigne, ma successivamente anche da Kalidou Koulibaly, che ha salutato gli azzurri in estate.

E allora Giovanni Di Lorenzo è il perno vincente di questo Napoli e a parlarne è il procuratore sportivo, nonché avvocato, Fulvio Marrucco. Ha parlato delle qualità carismatiche proprio del capitano del Napoli, che si è calato concretamente nel ruolo importante che gli ha affidato l’intero spogliatoio.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Marrucco sul gruppo con Di Lorenzo capitano: “Avete visto il gesto con Raspadori?”

Ha parlato ai microfoni di Radio Marte, Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo. Le sue parole su Giovanni Di Lorenzo: “È un grande capitano, sa sostenere la squadra e sa agire da capitano, per la squadra, con grande serietà. Aver visto l’abbraccio a Raspadori dopo il gol in amichevole mi ha confermato quanto sia affiatato questo gruppo, molto più affiatato del gruppo che c’era in passato. Hanno più fame”.