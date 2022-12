Home » News Calcio Napoli » “Ha bisogno di andare via da Napoli per un motivo”: l’esperto di mercato apre all’addio dell’azzurro

Il Napoli continua la sua preparazione in vista della seconda metà di stagione dal ritiro di Antalya. Ieri la squadra azzurra si è imposta per 3-2 ai danni dei padroni di casa dell’Antalyaspor e quest’oggi si è ritrovata in allenamento per prepararsi in ottica Crystal Palace.

Intanto, continuano a moltiplicarsi le voci di mercato riguardo il Napoli (e non solo), considerando che tra poco meno di un mese partirà la sessione invernale.

“Può partire a gennaio”: parla Luca Marchetti

A fare il punto della situazione è il giornalista di SkySport, Luca Marchetti, che ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato:

“I test amichevoli contano soprattutto per l’allenatore e lo staff tecnico. Non è utile giudicarli come se fossero match di campionato perché sono cose completamente diverse. Se Spalletti dice che ha visto cose buone o meno buone bisogna credere a lui.

Gaetano Napoli (Getty Images)

Probabile che Gaetano a gennaio possa andare a giocare fuori per capire quale può essere il progetto su di lui. Per quello che ha fatto vedere lo scorso campionato Gaetano è un calciatore che può giocare con maggiore continuità, anche in Serie A. Chiaramente non nel Napoli che ha avuto un exploit incredibile e nel quale non cambierei nulla. Bisogna capire se è più utile tenerlo in rosa oppure se mandarlo a giocare in squadre dove otterrebbe più continuità ma vivrebbe altre sensazioni”.