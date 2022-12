Non solo Frattesi: il Napoli segue un altro gioiello del Sassuolo

Gennaio si avvicina e con esso la ripresa del campionato di Serie A. La 16° giornata prenderà il via il prossimo 4 gennaio e il Napoli avrà subito un big match: gli azzurri affronteranno l’Inter a San Siro.

Ma gennaio è anche il mese del calciomercato invernale. Quest’anno il Napoli non ha nessuna intenzione di muovere qualcosa nella rosa (e il motivo sembra ovvio), ma il DS Giuntoli tiene d’occhio i vari talenti in giro per l’Europa.

Cristiano Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Laurienté Napoli, occhi sul giocatore del Sassuolo

Non è un segreto l’interesse del Napoli per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Il classe ’99 neroverde si sta affermando in Serie A dopo la bella stagione dell’anno scorso e adesso è seguito da diversi club.

Il suo sogno però, come affermato in diverse interviste, è quello di tornare alla Roma, squadra con cui è cresciuto calcisticamente.

Frattesi non è l’unico giocatore che il Napoli segue in casa Sassuolo: secondo quanto riportato da “Il Mattino”, i partenopei tengono d’occhio anche Armand Laurienté, ala sinistra francese classe ’98.

Armand Laurienté (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Arrivato In Reggio Emilia a fine estate dal Lorient per 10 milioni di euro, il francese ha subito fatto vedere ottime cose in Serie A. Il suo score parla di 2 gol e 3 assist in 9 presenze, ma a impressionare sono le sue doti tecniche.

Corsa, rapidità, dribbling e precisione davanti alla porta sono le sue caratteristiche principali, interessanti per una squadra come il Napoli. Un’operazione che però si potrà fare solo in futuro: adesso non sarà toccato nulla in quel ruolo.