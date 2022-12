Home » News Calcio Napoli » Offerta della Salernitana per Demme, c’è stato l’incontro: le ultime

Una delle notizie che maggiormente tiene banco in queste ore in casa Napoli, è senza dubbio la situazione legata al centrocampista Diego Demme.

Arrivato a Napoli nel mercato invernale del 2020, il giocatore ha inizialmente trovato molto spazio successivamente, con l’avvento di Spalletti sulla panchina del Napoli, non è riuscito più a giocare con continuità, anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Negli ultimi giorni sembra essersi fatta avanti la Salernitana, squadra molto interessata al giocatore, tuttavia, ci sono due nodi nella trattativa: l’ingaggio e la formula.

Demme, Napoli

Incontro Napoli-Salernitana: pronta l’offerta per Demme

I due club campani, entrambe in ritiro in Turchia, si sono incontrati a pranzo proprio per parlare della situazione del centrocampista.

A diffondere la notizia è stato Gianluca Di Marzio, queste le parole del noto esperto di calciomercato:

“Il direttore sportivo granata e Cristiano Giuntoli si sono incontrati a pranzo in Turchia. Salernitana e Napoli, infatti, sono entrambe ad Antalya in ritiro per preparare la ripresa della stagione. L’argomento della conversazione è stato Diego Demme”.

“Morgan De Sanctis potrebbe presentare un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Salernitana sogna Diego Demme, ma la trattativa non è affatto facile. L’incontro odierno certifica la volontà del club granata di provare ad arrivare al centrocampista classe 1991. Diego Demme guadagna tre milioni di euro, una cifra elevata per la Salernitana, che vorrebbe un contributo da parte del Napoli”.

“Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio. Una trattativa non facile, ma i granata ci provano”.