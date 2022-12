Non solo il Napoli, l’agente frena: “Su di lui un altro club di Serie A!”

Una delle favole di questo inizio di stagione in Italia, è sicuramente quella legata all’attaccante della Nazionale che sta brillando al Mondiale.

È sempre di proprietà di De Laurentiis perché parliamo dell’attaccante del Bari, Walid Cheddira, che in quest’ultimo periodo è finito tra le ipotesi per il mercato del Napoli e non solo.

La favola di Cheddira: dall’Eccellenza al Mondiale

Il giocatore, che soltanto tre anni fa militava nella Sangiustese, squadra che milita in Eccellenza, sta vivendo in questo periodo un sogno, difatti, il giocatore è stato convocato dal ct del Marocco per il Mondiale in Qatar.

Addirittura, il giocatore ha disputato uno spezzone di gara nel match contro la Spagna, valido per gli ottavi di finale e cha ha visto la vittoria proprio del Marocco ai calci di rigore, conquistando uno storico quarto di finale.

Walid Cheddira, Mondiale, Marocco (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

Negli ultimi tempi, considerando anche le grandi prestazioni fornite con la maglia del Bari, il giocatore è stato spesso accostato al Napoli per il futuro.

L’agente di Cheddira: “Si gode il Mondiale”, poi le parole sul futuro

A far chiarezza su questa situazione è però l’agente del calciatore, intervenuto su 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club.

Queste le sue parole:

Sull’esordio al Mondiale: “La possibilità di partecipare ad una Coppa del Mondo offre tanta visibilità. Il giocatore ha avuto un exploit in questo avvio di campionato, tanto da meritarsi la convocazione del Marocco. L’allenatore ha tanta stima e fiducia in lui “.

Sul futuro: “Il ragazzo è di priorità del Bari. La sua storia parte da lontano, dalla Sangiustese, va ringraziata quella società. I meriti vanno attribuiti anche al direttore del Bari per aver creduto nelle qualità di Cheddira. È attenzionato da tanti club per le sue caratteristiche di attaccante moderno, valuteremo con la società e il presidente De Laurentiis il suo step successivo”.

Sul Napoli: ” Associano il ragazzo al Napoli per la medesima proprietà dei due club, ma valuteremo insieme al Bari il percorso adeguato. Ad oggi il Napoli è un club top, sta lottando per lo scudetto, anche la Lazio cerca un vice-Immobile ed è naturale l’accostamento a Cheddira. La cosa per noi fondamentale è restare concentrati sul Mondiale e sul Bari, non bisogna fare voli pindarici. Magari con il Portogallo potrebbero aprirsi scenari differenti, viviamo il presente con un occhio al futuro”.