Bella sorpresa per Spalletti: cena con un importante allenatore! (FOTO)

Gli azzurri, dopo un periodo di pausa, sono tornati in campo: hanno disputato la prima amichevole dopo circa una settimana di ritiro in Turchia.

Prosegue la preparazione del Napoli: c’è l’Inter all’orizzonte

La squadra allenata da Luciano Spalletti si sta preparando in vista della ripresa del campionato, infatti, i partenopei avranno un inizio con il botto: il 4 gennaio, prima partita dopo la sosta, ci sarà Inter-Napoli.

Dopo una prima fase di stagione davvero entusiasmante gli azzurri vogliono continuare la striscia di risultati positivi e, per questo motivo, la società, in accordo con il tecnico, ha deciso di andare in ritiro.

Napoli, amichevole

Il Napoli si sta allenando ad Antalya, c’è un clima ideale, un ambiente sereno e, soprattutto, una struttura all’avanguardia per potersi allenare nel miglior modo possibile.

Ancora una visita per Spalletti: lo scatto social

Diversi ospiti sono andati a trovare Spalletti e gli azzurri: dall’ex capitan azzurro Marek Hamsik, passando per Viera e infine anche Pirlo, tutte visite molto gradite da parte del Napoli.

In particolare, come testimoniato dallo scatto postato dall’ex allenatore della Juventus, addirittura, Spalletti e Pirlo hanno anche cenato insieme.

“Felice di vederti ad Antalya” queste le parole di Pirlo dedicate al tecnico del Napoli.