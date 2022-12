VIDEO – Un azzurro ritrova il suo ex allenatore: siparietto prima del fischio d’inizio

È successo a pochi istanti dal match, colloquio tra un azzurro e un suo ex allenatore. Destini incrociati e si ritrovano i due dopo anni dalle ultime volte, quando uno degli attuali titolarissimi del Napoli era ancora un ragazzino.

Stanislav Lobotka ritrova il suo vecchio allenatore ai tempi delle giovanili dell’Ajax, Alfons Groenendijk. I due, prima della sfida tra Antalyaspor-Napoli di quest’oggi si sono ritrovati, in una chiacchierata sul campo prima del fischio d’inizio.

Lobotka titolare, siparietto con il suo ex allenatore

Lobotka poco prima della gara, nella quale sarà titolare, ha chiacchierato dunque con il vice-allenatore di Nuri Sahin, ritrovando uno di quegli allenatori che ha contribuito alla sua crescita tra i professionisti.

Stanislav Lobotka è ad oggi uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti e, nel test dell’amichevole contro l’Antalyaspor, giocherà accanto ad Elmas in quello che sarà un centrocampo “inedito”, considerando il fatto che non sarà a tre, bensì a due. Ci sarà infatti Raspadori nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 e non Zielinski come mezz’ala nel 4-3-3.