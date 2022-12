Ilic piace molto al Napoli: due ostacoli da superare per l’acquisto del centrocampista del Verona

È già passato quasi un mese dall’inizio della sosta per il Mondiale in Qatar e mancano meno di 30 giorni alla ripresa del campionato di Serie A.

Le squadre si stanno preparando in vista di gennaio, ma un occhio va dato anche al calciomercato: diversi club italiani avranno bisogno di attingere dal mercato per puntellare la propria rosa.

Non è questo il caso del Napoli che è coperto in ogni reparto e non muoverà nulla nel prossimo mese. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta vigile per il futuro ed è sempre attento ai giovani talenti che crescono in giro per l’Europa.

Ilic Napoli, il Verona spara alto

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra c’è quello di Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 del Verona. Il centrocampista serbo, da poco eliminato con la sua nazionale dal Mondiale, sta facendo vedere ottime cose e ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club oltre quella del Napoli (Lazio su tutte).

Ivan Ilic (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Il club partenopeo avrebbe già iniziato a parlarne con il Verona (i rapporti tra le due società sono ottimi) che ha reso chiare le sue intenzioni: secondo quanto riporta il “Corriere di Verona”, il club scaligero cederà Ilic solo a titolo definitivo.

Primo ostacolo da superare per il Napoli che vorrebbe acquistare il serbo con la formula del prestito. Inoltre, il Verona spara alto: la valutazione del classe 2001 si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che il Napoli difficilmente spenderà.

Bisognerà aspettare e lavorare per bene su questa trattativa, ma una cosa è certa: il Napoli segue con molto interesse Ivan Ilic.