“Non lo rimpiazzeranno”: l’annuncio di calciomercato spaventa i tifosi del Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato che ha analizzato la possibile partenza di Diego Demme nella prossima finestra di mercato.

Il tedesco ha totalizzato meno di 20′ nella prima parte di campionato, non riuscendo a trovare continuità tra panchine e infortuni. Il Napoli è motivato a trattenerlo e promette più minutaggio nella seconda parte di stagione, ma l’entourage del centrocampista è alla ricerca di una nuova squadra ed è in contatto con diversi club.

Diego Demme in ritiro ad Antalya

Demme-Salernitana, interesse forte del club campano

Tra le società che hanno chiesto informazioni agli agenti del tedesco la Salernitana, che potrebbe proporgli un lungo contratto e dilazionare il suo stipendio.

Di seguito quanto evidenziato dalla redazione:

Kessié o Ilic in caso di cessione Demme?

“È concreto l’interesse per Demme della Salernitana, bisognerà capire i margini della possibile cessione. La Salernitana per convincerlo potrà optare eventualmente per la divisione dello stipendio allungandogli il contratto. Sarà necessario poi capire se sarà ingaggiato dalla Salernitana in prestito o a titolo definitivo”.

In caso di partenza, nessun rimpiazzo previsto per il Napoli

La società azzurra, però, non sembra volersi muovere per sostituire Demme. Nessun affondo per l’ex rossonero Kessié, mentre il veronese Ilic non è ancora pronto per il salto di qualità.

“Sul tedesco c’è l’assoluto interesse del club granata, ma il Napoli non rimpiazzerà Diego. Ilic è stato valutato, ma non è ritenuto non adatto per il gioco del Napoli, non potrebbe rimpiazzare Zielinski resta solo un rumor di mercato”.