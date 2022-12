“Non si muove da Napoli”, l’agente fa chiarezza sul futuro

Nella giornata di oggi si è svolto l’evento “Coi viola nel cuore”, durante il quale Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è stato premiato e al termine della cerimonia ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcuni possibili trasferimenti nelle prossime finestre di calciomercato.

Tra i diversi temi Valcareggi si è soffermato su Zerbin, suo assistito, allontanando le voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal Napoli e confermando la sua permanenza in azzurro.

FOTO GETTY – Alessio Zerbin Napoli

Futuro di Zerbin a Napoli, lo conferma l’entourage

Ecco quanto evidenziato nel corso dell’intervista:

Il Napoli?

“Spero vinca lo Scudetto, lì ho un giocatore che è Zerbin. La procura è di Giulio Marinelli. Zerbin è come un figlio per me. Ha fatto 4 gare in campionato e ha giocato un’ora in Champions.

Non si muove dal Napoli, sta benissimo lì. È sempre pronto ad entrare. Più che andare altrove a fare 5-6 gare, vale più la panchina del Napoli, c’è la Champions e lo Scudetto. Non scherziamo, sta a Napoli”.