“È più forte di me”, la confessione di Immobile sul calciatore del Napoli

Intervista a tutto tondo in serata per Ciro Immobile. A Sportitalia l’attaccante parla della sua carriera e delle sue prime esperienze al Pescara, poi dichiara amore alla Lazio e conferma l’ottimo rapporto con il presidente Lotito.

Napoletano di nascita, Immobile dice la sua sulla stagione del Napoli e non ha dubbi sul vantaggio degli azzurri. L’unica incognita resta il Mondiale che potrebbe mescolare le carte per la seconda parte di stagione.

Ciro Immobile durante l’intervista a Sportitalia

L’ammissione di Immobile a Sportitalia su Raspadori

Nell’ultima parte dell’intervista Immobile si esprime sulla qualità di Giacomo Raspadori, definendolo superiore a lui e più coerente per il gioco della nazionale italiana del futuro. Dichiarazioni forti che sorprendono per l’umiltà e la sincerità con cui sono state dette.

Raspadori il nuovo Immobile?

“Io penso che tecnicamente sia più forte di me, con meno goal: meno bomber. Per il gioco della nazionale, è utile per la sua capacità di integrarsi e avere fame. Come calciatore, è un calciatore di grande valore. È un bravo ragazzo e questo conta molto”.