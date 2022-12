Futuro Demme, novità dopo il ritiro in Turchia: la volontà di Spalletti

Il Napoli in Turchia si sta preparando al meglio per la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio: il match di San Siro contro l’Inter sarà fondamentale per riprendere al meglio la rincorsa scudetto.

Spalletti ha convocato 28 giocatori per il ritiro ad Antalya: l’ex Inter sta lavorando per bene anche sulla testa di ogni singolo calciatore. Bisognerà reggere la pressione ed essere forti mentalmente per tenere vivo i sogno.

Futuro Demme, previsto un incontro con l’agente

La volontà di Spalletti è quella di mantenere intatta la rosa senza muovere nulla nel mercato di gennaio. Occhio però alla situazione Demme: il centrocampista tedesco sta trovando pochissimo spazio (solo 19 minuti complessivi in stagione) dopo il rientro dall’infortunio e potrebbe chiedere la cessione per giocare di più altrove.

Diego Demme

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, dopo il ritiro in Turchia è previsto un incontro tra Giuntoli e l’entourage del giocatore. Se Demme chiederà la cessione, il Napoli non si metterà di traverso.

Sull’ex Lipsia ci sono sempre i fari accesi del Valencia del suo ex allenatore Rino Gattuso, ma anche in Serie A ci sono estimatori: Salernitana e Monza non hanno mai nascosto il proprio interesse.