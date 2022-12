Demme, l’agente a sorpresa: “Futuro? C’è una sola verità”

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Busiello, agente di Diego Demme. Il procuratore ha chiarito riguardo le tante le voci di mercato che coinvolgono il tedesco, il quale ha avuto pochissimo spazio in questo inizio di campionato anche dopo aver recuperato dall’infortunio patito in ritiro che lo ha tenuto fuori per le prime partite stagionali.

L’agente di Demme: “Gattuso? Lo stima da sempre”

Demme via?

“Devo dire che con il Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale. Abbiamo fatto qualche discorso sulle situazioni migliori e quelle che possono nascere per Diego. Lui è contentissimo a Napoli, non ha problemi con nessuno, ma vorrebbe giocare di più. Si rende conto che il Napoli ora è una macchina perfetta e che non riesce a trovare spazio, è cosciente di ciò”.

Stima Gattuso e Salernitana?

“Lui in questo momento non gioca da diverso tempo. Tra infortuni e scelte tecniche non gioca con continuità da un anno. Si rende conto di dover riacquisire il ritmo partita e la continuità. Non stiamo facendo valutazioni rispetto alla squadra, ma rispetto al progetto. La stima di Gattuso è innegabile ed è reciproca, parte da quando allenava il club. Allo stato attuale, però, non c’è alcun contatto con il Valencia”.

“La verità? Abbiamo chiacchierato con diversi club”

Interesse del Monza?

“Non mi risulta. Può essere che i club abbiano parlato. Io non sono informato di ciò. Abbiamo fatto qualche chiacchiera con alcuni club, di carattere informativo, ma non con il Monza”.

Opportunità del Napoli di vincere?

“Ritengo che ci siano buonissime possibilità per arrivare a un risultato storico per il Napoli. Non è ponderabile come riprenderanno i campionati, perché sarà tutto nuovo. Bisognerà vedere questo”.

Prospettive Hysaj, cugino di Elseid Hysaj ex Napoli?

“Si sta mettendo in luce, ha molta gamba e prestanza fisica. Piano piano sta trovando la sua dimensione. È giovane e ha bisogno di fare il suo percorso. È stimato dalla società e infatti è stato aggregato al ritiro attuale del Napoli. Che sia un giocatore da grande club si vedrà, ma ha tutte le possibilità”.