La Salernitana guarda in casa Napoli: i granata sognano il colpo in entrata

I giorni scorrono, il Mondiale pian piano si avvia verso le fasi finali e i tifosi italiani aspettano solo la ripresa della Serie A. Il 4 gennaio 2023 è la data segnata sul campionato, il Napoli capolista sfiderà l’Inter a San Siro in quello che si preannuncia un match scudetto.

Ma gennaio è anche il mese della sessione invernale di calciomercato. La società partenopea ha le idee chiare: non si tocca nulla, la rosa resterà la stessa fino a fine anno.

Calciomercato Napoli, la Salernitana vuole Demme

Il non fare nessun movimento sul mercato è una richiesta di mister Spalletti, sicuro di dover puntare su questi uomini per tentare di riportare lo scudetto a Napoli dopo più di 30 anni di distanza dall’ultima volta.

Eppure, c’è qualcuno che potrebbe voler cambiare aria per cercare più spazio altrove. Tra i giocatori più in bilico c’è Diego Demme: il centrocampista italotedesco ha collezionato solo tre presenze, giocando solamente 20 minuti complessivi.

Spalletti non vorrebbe privarsi nemmeno di lui, ma l’ex Lipsia non sente più quella fiducia che sentiva in passato. Ecco perché lui e il suo agente iniziano a guardarsi intorno.

In Serie A c’è la Salernitana di Danilo Iervolino che vorrebbe portarlo all’Arechi, ma l’operazione non è facile. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” conferma l’interesse, ma svela anche come il club campano stia puntando già a due obiettivi più fattibili come Szymon Zurkowski della Fiorentina e Mattia Viviani del Benevento.