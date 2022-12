Incontro tra Hamsik e Giuntoli: l’ex capitano consiglia un giocatore al Napoli

Il ritiro in Turchia del Napoli prosegue senza intoppi. Ieri la squadra ha svolto una seduta di allenamento mattutina molto intensa e nel pomeriggio Spalletti ha concesso un po’ di riposo ai suoi ragazzi.

Così come due giorni fa, anche ieri Hamsik ha fatto visita alla squadra, pranzando insieme a Spalletti e i giocatori. Un bel momento per rivivere bei momenti del passato.

Non solo il passato però: Hamsik ha anche parlato con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Marek ha consigliato un nome per il futuro. Il nome in questione è quello di Tomas Suslov, trequartista slovacco classe 2002 del Groningen.

Tomas Suslov (Photo by OLAF KRAAK/ANP/AFP via Getty Images)

Chi è Tomas Suslov

Ma chi è Tomas Suslov? Il trequartista mancino del Groningen è considerato una stella in Slovacchia. Convocato per la prima volta in nazionale nel 2020, trova l’esordio il 18 novembre nella gara di Nations League contro la Repubblica Ceca, diventando così il più giovane esordiente nella storia della nazionale a 18 anni e 164 giorni.

Il suo ruolo è quello di trequartista, ma la sua rapidità palla al piede e la sua bravura nell’uno contro uno gli danno il modo di potersi spostare anche sull’esterno. Dotato di ottima personalità, agli Europei del 2021 ha indossato la maglia numero 10 della Slovacchia a 19 anni appena compiuti.

Arrivato al Groningen nel 2018, nella stagione 2020-2021 è stato aggregato alla prima squadra. Quest’anno ha collezionato 11 presenze e 1 gol in Eredivisie.

Il Napoli ascolta il consiglio di Hamsik e chissà che non tenterà un affondo nel breve futuro: sarà importante anticipare la concorrenza.