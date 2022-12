Brasile-Corea del Sud: arriva la decisione ufficiale su Kim

Appuntamento con la storia per la Corea del Sud del difensore del Napoli Kim Minjae, protagonista con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar.

Questa sera, la rappresentativa asiatica scenderà in campo contro il Brasile e, nonostante i pronostici della vigilia vedono nettamente favoriti i verdeoro, la Corea del Sud cercherà di tendere la trappola agli avversari.

Tuttavia, la vigilia è stata caratterizzata dagli interrogativi sulle condizioni proprio del difensore ex Fenerbahce, non al meglio dopo alcuni problemi fisici. Kim Minjae sarà in campo tra poco? Proprio in questi minuti è arrivata la notizia che ha sciolto ogni dubbio a riguardo.

Mondiali Qatar 2022, Kim scenderà in campo? Le formazioni di Brasile-Corea del Sud

“Voglio esserci a tutti i costi”, aveva detto nei giorni scorsi il difensore del Napoli, a chi gli chiedeva delle sue condizioni fisiche. Desiderio accontentato, in quanto Kim Minjae sarà in campo negli undici titolari che sfideranno la corazzata brasiliana.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due commissari tecnici:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. A disp. Ederson, Weverton, Antony, Bremer, Bruno Guimaraes, Dani Alves, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Martinelli, Pedro, Rodrygo. All. Tite.

(Photo by François-Xavier MARIT / AFP) (Photo by FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images)

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo.Young; Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. A disp. Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Hong Chul. Hwang Ui-Jo, Jeong Woo-Yeong, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Lee Kang-In, Na Sang-Ho, Paik Seung-Ho, Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu. All. Paulo Bento.