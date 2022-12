Benitez ricorda i tempi di Napoli: “Koulibaly mi chiama ancora papà”

Durante il Mondiale, alla vigilia della sfida agli ottavi di finale tra Inghilterra e Senegal poi terminata con la vittoria della prima, è intervenuto Rafael Benitez, che in un articolo su The Times ha voluto analizzare il match e il ruolo del suo ex giocatore Kalidou Koulibaly.

L’ex allenatore del Napoli ha rivelato alcuni aneddoti riguardo il suo primo incontro con il giocatore e non ha nascosto il bel rapporto che li lega ancora adesso. Di seguito quanto riportato:

FOTO GETTY – Koulibaly

Il primo incontro tra Benitez e Koulibaly

“La prima volta che ho incontrato Kalidou Koulibaly qualcosa non sembrava del tutto giusto. Il Napoli è stato abile nell’individuare un giovane difensore centrale che giocava in Belgio con il Genk e siamo tutti d’accordo che potrebbe essere un acquisto importante per noi“.

“Stavamo cercando un difensore potente e veloce e, con la sua altezza indicata a 1.93 m, ci avrebbe dato anche un vantaggio aereo. A soli 8 milioni di euro (circa 6,8 milioni di sterline), la sensazione era che sarebbe stata una buona aggiunta”.

“Kouli è arrivato al campo di allenamento per completare l’affare. I miei assistenti, Paco de Miguel e Antonio Gomez, e io lo salutammo e subito ci fu una sorpresa: non era alto 1.93 ma 1.86. Raccontano che De Laurentiis per questo chiese uno sconto sul cartellino ma io non lo ricordo”.

Benitez ‘papà’ per Koulibaly

“Sono ancora in contatto con lui e a volte si rivolge a me chiamandomi ‘papà‘. In Italia faceva la differenza per la sua velocità nel recupero. Non sorprende che si sia trasferito in un club di Premier. Dopo ogni allenamento mi ricordo che Kouli e Antonio, il mio assistente, rimanevano al campo e si sfidavano a chi colpiva la traversa”.

“Durante le mie due stagioni al Napoli abbiamo vinto due trofei: la Coppa Italia, battendo la Fiorentina e la Supercoppa Italiana, battendo la Juventus ai rigori. Koulibaly segnò il rigore vincente. Si giocò a Doha, in Qatar”.