FOTO – Di Lorenzo emoziona i tifosi del Napoli: “Famiglia”

Gli azzurri, dopo qualche giorno di vacanza, sono tornati ad allenarsi in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro l’Inter.

Ritiro Napoli: il programma degli azzurri

I partenopei, dopo un giorno di allenamento a Castel Volturno, sono volati in Turchia dove, per circa due settimane, continueranno la preparazione.

In questo arco di tempo in terra turca, il Napoli disputerà due amichevoli importanti che serviranno ai giocatori e a Spalletti per ritrovare la giusta condizione e provare nuove soluzioni di gioco.

Le avversarie saranno l’Antalyaspor e il Crystal Palace prima e poi, il giorno 17 dicembre alle ore 20.30, il Napoli sfiderà, allo stadio Diego Armando Maradona, il Villarreal degli ex Albiol e Reina.

Gli azzurri, per stessa ammissione di Spalletti, dovranno sfruttare al meglio questa sosta lavorando sui dettagli e rafforzando determinati concetti di gioco che hanno portato il Napoli, fino a questo momento della stagione, al primo posto in campionato e anche nel proprio girone di Champions League.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di Lorenzo emoziona tutti: lo scatto sui social

In ritiro c’è un ambiente disteso, con un clima ideale e in un centro sportivo all’avanguardia.

Tutto ciò è stato testimoniato anche dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il quale, sui propri social ha postato una foto di tutto il gruppo squadra a tavola per la cena.

“Family” la parola citata dal difensore azzurro a testimonianza di quanto la vera forza di questa squadra sia il gruppo.