Brutte notizie per Olivera al Mondiale: adesso è ufficiale

Finisce anche per Olivera e Kim il girone, con la terza partita giocata quest’oggi. Il triplice fischio sancisce la fine del Mondiale per uno dei due azzurri, perché mentre c’è la gioia per il difensore sudcoreano, che continuerà la sua esperienza agli ottavi di finale in Qatar, non è lo stesso per Mathias Olivera.

È successo tutto nel finale, non arrivano buone notizie per il terzino uruguaiano perché nei minuti finali di Ghana-Uruguay, è arrivato il gol della Sud Corea contro il Portogallo.

Il calciatore del Napoli è uscito con i tre punti in tasca, ma con la qualificazione agli ottavi di finale. Il gol segnato dalla squadra di Kim Min-Jae ha sancito così l’eliminazione dal girone per l’Uruguay di Olivera.

(Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

Uruguay eliminata, trionfa Kim: Olivera fuori dal Mondiale

Eliminata l’Uruguay di Mathias Olivera, trionfa invece la Sud Corea di Kim Min-Jae. Finisce il Mondiale per il terzino del Napoli, con la beffa finale perché è successo tutto nei minuti finali di Corea-Portogallo. La classifica finale vede infatti il Portogallo primo in classifica a quota 6 punti e a seguire la Corea a 4, in parità proprio con l’Uruguay. Il conteggio dei gol fatti – 4 della Corea in totale – permette agli asiatici di portarsi avanti, qualificati come secondi del girone.