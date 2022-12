“Vuole dimostrarlo a Spalletti”: l’agente dell’azzurro lo ha ammesso in diretta

Prime sessioni di allenamento in Turchia per il Napoli, che si prepara in vista del rientro in campo nella sfida contro l’Inter.

In queste settimane, la squadra azzurra sarà impegnata in diverse amichevoli per ritrovare quanto prima il ritmo partita e anche per dare spazio ai più giovani di mettersi in evidenza.

Notizie calcio Napoli, parla l’agente del giovane azzurro

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Grillo, procuratore tra gli altri di Gennaro Iaccarino, centrocampista centrale della Primavera del Napoli aggregato alla prima squadra per la prima volta per queste due settimane di ritiro in Turchia, ad Antalya. Occasione di vitale importanza per il giovane, che vuole dare a sua volta un segnale chiaro al tecnico Luciano Spalletti.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Lui è napoletano e tifoso del Napoli quindi andare ad Antalya è il sogno che si avvera. E’ chiamato spesso ad allenarsi con la prima squadra ma eventi come questo della convocazione oppure del debutto al Maradona contro la Juve Stabia sono emozioni. Gennaro è carico per dimostrare a Spalletti che lui c’è. Far assaggiare il campo a qualche giovane che lo merita è un grande merito del Napoli.

Ieri sera ho sentito Gennaro, è estasiato dalla struttura, mi ha detto che lì è tutto bellissimo. Iaccarino l’anno scorso si è infortunato alla prima partita, è rientrato a marzo e contro la Fiorentina all’ultimo minuto ha fatto gol per cui è un ragazzo che non ha paura di niente e di nessuno. Ad Antalya si metterà in mostra e sarà pronto se verrà chiamato in prima squadra. Vive un sogno, è stato accolto bene dalla prima squadra e il clima è sereno”.