Calciomercato Napoli, rivelazione in diretta: "Mazzocchi aveva detto sì, sapete perché è saltata?"

Pasquale Mazzocchi è uno dei nomi accostati al Napoli in queste settimane in cui il mercato, complice anche lo stop dei campionati, è tornato prepotentemente in auge.

L’esterno della Salernitana sarebbe uno dei nomi monitorati dalla società partenopea per un eventuale vice Di Lorenzo, anche se l’infortunio sembrerebbe rimandere ogni questione relativa a una partenza del calciatore.

Mazzocchi Napoli, il giornalista svela il retroscena di mercato

A rivelare il particolare retroscena di mercato tra il Napoli e la Salernitana è il giornalista Tommaso D’Angelo, che in onda a Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato:

“Il Napoli 20 giorni fa circa ha chiesto Mazzocchi, prima dell’infortunio, lì è nata l’idea di Demme a Salerno in prestito. Lo scambio tuttavia non è andato a buon fine.

Napoli Mazzocchi (Getty Images)

C’è da dire che sul tedesco c’è anche il Valencia di Gennaro Gattuso e non è detto che, a gennaio, decida di laxiare il club di Aurelio De Laaurentiis. Una cosa è certa: Mazzocchi avrebbe accettato subito Napoli“.