Demme via a gennaio? Il Napoli è pronto a sostituirlo con un centrocampista di Serie A

Il Napoli è finalmente partito per la Turchia: ieri pomeriggio gli azzurri hanno raggiunto Antalya e hanno subito soggiornato al Regnum Carya di Belek.

Spalletti inizierà oggi gli allenamenti e avrà a disposizione due amichevoli per testare la tenuta fisica della sua squadra: mercoledì contro l’Antalyaspor e domenica contro il Crystal Palace.

Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a sondare qualche profilo per il mercato estivo. Infatti, la volontà della società è quella di non muovere nulla a gennaio. Ma occhio a qualche “sorpresa”.

Ilic Napoli, possibile affondo già a gennaio?

Il Napoli non vuole effettuare movimenti di mercato a gennaio, ma in caso di qualche cessione, si provvederà subito a sostituire il giocatore.

Il nome di Diego Demme è quello più in bilico. Il centrocampista italotedesco ha disputato solo 20 minuti in stagione e a gennaio potrebbe arrivare la richiesta di cessione per trovare più spazio in un altro club.

Il Napoli, a quel punto, potrebbe accettare la richiesta dell’ex Lipsia e fiondarsi subito su un vecchio pallino di Giuntoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, gli azzurri punteranno tutto su Ivan Ilic, centrocampista del Verona seguito anche dalla Lazio e da alcuni club di Premier League.

Ivan Ilic (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Il centrocampista classe 2001 è attualmente impegnato con la sua Serbia al Mondiale e oggi si giocherà il passaggio del turno con la Svizzera.

Il Napoli ha già avviato i sondaggi, ma per ora non c’è nessuna trattativa vera e propria in quanto non si conosce ancora il futuro di Diego Demme. In caso di partenza del tedesco, allora il Napoli potrebbe tentare subito l’affondo per Ivan Ilic.