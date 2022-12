Home » News Calcio Napoli » Dopo Petagna, il Monza guarda ancora in casa Napoli: affare per gennaio!

CALCIOMERCATO NAPOLI – Tra poco meno di un mese avrà inizio la sessione invernale di calciomercato anche per il Napoli di Luciano Spalletti, che frattanto può godersi l’ampio vantaggio in classifica sulle inseguitrici.

Divario, in termini di punti, che i partenopei sono chiamati a gestire al rientro dalla lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Si inizierà subito forte con lo scontro diretto contro l’Inter, match che inaugurerà la seconda parte di stagione.

Ma cosa farà il Napoli sul mercato? Stando alle dichiarazioni, su tutti, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli non c’è da aspettarsi molto, sia in entrata che in uscita, ma non possono essere escluse a priori sorprese.

Ultime mercato Napoli, Demme può partire: un club sfida la Salernitana

Tra i calciatori che, in caso di offerta allettante, possono lasciare la squadra azzurra c’è Diego Demme, che sicuramente reclama più spazio. Nelle ultime settimane, si è fatta avanti la Salernitana ma il club di Iervolino potrebbe non essere l’unica squadra della Serie A interessata.

Diego Demme

A rivelarlo è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui (oltre alla Salernitana e al Valencia, club da tempo sulle sue tracce) ci sarebbe l’interesse anche del Monza e di alcuni club di Bundesliga.

In particolare, il club allenato da Raffaele Palladino vuole un calciatore per far fare il salto di qualità a livello d’esperienza e tecnica, e l’ex Lipsia risponde alla perfezione a questo identikit.

Tuttavia, il mercato dalla Bundesliga, stando alla medesima fonte, non è da ritenersi ipotesi utopistica nel caso in cui il centrocampista dovesse effettivamente lasciare Napoli.