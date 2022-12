Home » Copertina Calcio Napoli » ULTIM’ORA – Tegola Napoli, Kim non si è allenato: nuovo infortunio? La notizia

Brutte notizie dal Qatar perché il difensore sud coreano, Kim Min-Jae, è nuovamente al centro dei rumors legati al suo infortunio.

Il difensore del Napoli aveva riscontrato dei problemi nel corso della sua prima partita con l’Uruguay, ma ha stretto i denti e ha giocato anche la seconda sfida, poi persa contro il Ghana e non brillante, per scelta del suo stesso CT che aveva parlato proprio delle condizioni del difensore.

È di nuovo in apprensione la Corea, ma anche il Napoli, perché Kim Min-Jae non si è allenato in vista del Portogallo. Probabile assenza nell’ultima gara del girone, contro la Nazionale di Cristiano Ronaldo.

Infortunio Kim Min-Jae, le condizioni del difensore del Napoli

Potrebbe saltare l’ultima sfida della Corea del Sud, nel girone, una gara valevole per il destino della stessa Corea al Mondiale. C’è apprensione su quello che è uno dei migliori difensore del campionato italiano e della stessa Corea del Sud, che rischia di perderlo nella delicata sfida. Nei quindici minuti in cui la stampa ha potuto assistere agli allenamenti della Corea del Sud, Kim non si è praticamente visto. Brutte notizie dunque, perché il difensore potrebbe essere ancora alle prese con il suo infortunio.