FIGC, che elogio al Napoli: arriva il commento di Gravina

Al centro delle questioni, legate al calcio italiano, c’è sicuramente la situazione che vede coinvolta la Juventus e la crisi stessa che sta vivendo il campionato di Serie A.

Campionato stesso che sta letteralmente dominando il Napoli e, a parlarne, è il presidente della FIGC nel corso dell’incontro internazionale, per il meeting Sud e Futuri, che si è tenuto alla Lanterna di Fuksas a Roma, promosso dalla Fondazione Magna Grecia del presidente Nino Foti.

Ha parlato Gabriele Gravina, elogiando l’operato del Napoli e prendendolo come riferimento di come si viene fuori, dalla stessa crisi che ha colpito il calcio italiano, in questi ultimi anni. Una crisi, profonda, che vede ancora una volta la Nazionale italiana assente alla manifestazione dei Mondiali.

(Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Napoli, senti Gravina: “È un esempio virtuoso”

Quelle che seguono, sono le parole di elogio del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ecco, come riporta l’agenzia ANSA, quelle che sono le sue dichiarazioni: “Crisi del calcio italiano? Prendo come esempio virtuoso il Napoli. Parliamo di una società che ha ridotto i costi di gestione e ha venduto i suoi campioni per fare cassa. Ha affrontato le critiche mediatiche, eppure ora è meritatamente primo in classifica”.