Altro colpo dopo Raspadori, parla Carnevali: “Vogliamo dargli questa possibilità in estate”

Sono diversi i rumors di calciomercato che riguardano Davide Frattesi e che vedono coinvolto ancora una volta il Napoli, nel filo diretto con il Sassuolo, dopo la trattativa che portò Giacomo Raspadori in azzurro, nella scorsa estate.

Potrebbe riaccadere con Davide Frattesi, uno dei calciatori che Cristiano Giuntoli continua ad avere nella sua lista e in cima ai desideri per il prossimo calciomercato.

A parlarne è l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha parlato di Frattesi e non solo ai microfoni di Radio Sportiva.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Mercato Napoli, le parole di Carnevali su Frattesi

Nel corso della trasmissione, su Radio Sportiva, è intervenuto Carnevali, parlando di quelli che sono gli interessi di calciomercato su Davide Frattesi, in cui è coinvolto anche il Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Parliamo di un ragazzo che sta facendo un suo percorso, quest’anno sta facendo bene e ha un gran potenziale. Lui aspetta la Roma? Io aspetto non solo i giallorossi, ma anche altre società. A lui daremmo la possibilità di giocare in grandi club, in questo senso non abbiamo mai rifiutato niente a nessuno. Qualche offerta c’è già stata, anche se non direttamente dalla Roma. Credo che a gennaio difficilmente cederemo i nostri calciatori più importanti, vedremo nel periodo estivo”.