Il Mattino: “Rischio rottura tra Zielinski e il Napoli, ipotesi addio in estate!”

L’edizione odierna de Il Mattino ha rilanciato una notizia che fa preoccupare i tifosi del Napoli: il futuro di Piotr Zielinski potrebbe non essere in maglia azzurra.

Il calciatore polacco è infatti tornato sotto i riflettori dopo il gol contro l’Arabia Saudita che tiene in vita tutte le speranze di qualificazione della Polonia. Zielinski sembrava vicino all’addio già in estate ma le richieste molto alte fatte al West Ham dall’entourage hanno fatto arenare l’ipotesi di un addio.

Ipotesi che però sembra tornare a farsi viva, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

Piotr Zielinski (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/POOL/AFP via Getty Images)

“Già questa estate De Laurentiis aveva autorizzato il West Ham a trattare con l’entourage di Zielinski, ma viste le richieste non se n’è fatto nulla. Se il polacco dev’essere fare le stesse richieste al Napoli (contratto da 5 milioni di euro), il rischio è che non si possa trovare un’intesa”.

“Il contratto di Zielinski (il più costoso della rosa per il club con i suoi 7,3 milioni di euro lordi circa) è in scadenza nel 2024 ed è per questo che in caso di mancata intesa sul rinnovo, sarebbe facile ipotizzare un suo addio”.