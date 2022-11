Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole regalare un tuttofare a Spalletti: gioca in cinque ruoli!

Il Napoli guarda in Turchia. No, non solo perchè a brevissimo la squadra azzurra partirà in direzione Antalya per svolgere il ritiro invernale. Gli azzurri guardano in Turchia anche, se non soprattutto, per il mercato.

Il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli è al lavoro per continuare a scovare continuamente nuovi talenti dal Fenerbahce, dopo gli acquisti di Eljif Elmas e Kim Min-Jae negli anni.

In particolare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ferdi Kadioglu, astro nascente del club turco su cui il Napoli ha messo gli occhi. Si tratta di un gioiellino classe 1999 che è esploso nelle ultime due stagioni.

Kadioglu è nato ad Arnhem, in Olanda, ed ha infatti vestito la maglia degli Oranje nelle giovanili per ben 54 volte. Di lui però si è innamorato il ct della Turchia Kuntz e grazie alle proprie origini ora è diventato un titolare inamovibile della Nazionale.

AEK Larnaca’s Israeli forward Omri Altman (R) vies for the ball with Fenerbahce’s Turkish midfielder Ferdi Kadioglu during the UEFA Europa League group B football match between Cyprus’ AEK Larnaca and Turkey’s Fenerbahce at the AEK Arena in the southern Cypriot city of Larnaca on October 13, 2022. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Calciomercato Napoli, Ferdi Kadioglu ruolo

Come evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta: “Il ruolo di Kadioglu è quasi secondario, perchè si tratta di un giocatore con una facilità ed intensità di corsa notevolissima”.

È stato schierato come terzino destro, ma anche sinistro, esterno a tutta fascia (specialmente in Nazionale), mediano davanti alla difesa e persino trequartista. È chiaro quindi che sia un calciatore molto duttile tatticamente, sebbene sia ancora tutto da formare e da sgrezzare.

Se c’è un maestro nel riuscire a sgrezzare talenti e renderli capaci di sfruttare al meglio le proprie capacità, quello è Luciano Spalletti. Con un talento del genere, sicuramente il mister azzurro si starà figurativamente leccando i baffi, vedremo se Giuntoli e De Laurentiis riusciranno a metterlo a disposizione del tecnico di Certaldo.