Giuntoli e De Laurentiis preparano il regalo di Natale per Spalletti: costa 25 milioni!

L’edizione odierna di Tuttosport riporta un importante notizia riguardante il calciomercato del Napoli. Secondo il quotidiano infatti i tifosi azzurri possono aspettarsi un super colpo nel corso del mercato invernale per continuare a correre in Italia e in Europa.

Cristiano Giuntoli è infatti costantemente al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e, con l’aiuto di De Laurentiis è pronto a fare di tutto per regalargli un bel colpo nel mercato di gennaio.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più. Nonostante la valutazione che il Sassuolo ha affibbiato al centrocampista italiano, non meno di 25 milioni, Davide Frattesi si conferma in cima alla lista del club azzurro”.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – SEPTEMBER 11: Davide Frattesi of US Sassuolo celebrates after scoring their team’s first goal during the Serie A match between US Sassuolo and Udinese Calcio at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on September 11, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Oltre al gioiello del Sassuolo, all’interno della lista azzurra figura pure il classe 2002 Samardzic dell’Udinese”.

Per accaparrarsi Frattesi però, il Napoli dovrà fare i conti con la sua preferenza (dichiarata) per la Roma. I giallorossi però non sembrano potersi muovere sul mercato con queste cifre e il rendimento del Napoli potrebbe far cambiare idea al centrocampista neroverde.