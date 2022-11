Cresce l’interesse del Napoli per Samardzic: Giuntoli ha già pronta la strategia

Le “vacanze” stanno per finire, il Napoli è pronto a tornare a Castel Volturno per prepararsi in vista della ripartenza del campionato prevista per il prossimo 4 gennaio 2023.

Dopo pochi giorni di allenamento a Castel Volturno gli azzurri partiranno per la Turchia dove svolgeranno un mini ritiro di una decina di giorni ed effettueranno delle amichevoli internazionali.

Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora costantemente le situazioni di mercato e tiene d’occhio diversi talenti per la prossima stagione.

Samardzic Napoli, contatti avviati

Non è ormai una novità l’interesse degli azzurri per Lazar Samardzic, talento classe 2002 dell’Udinese. Il giocatore friulano sta facendo vedere grandi cose in questo campionato e ha già messo a segno 3 reti e un assist in 14 presenze.

Lazar Samardzic (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto della situazione sulla trattativa. Il Napoli ha già avviato i contatti con il giocatore e vorrebbe evitare aste pericolose in estate.

La strategia di Giuntoli è quella di anticipare la concorrenza e provare a chiudere il colpo già a gennaio (sempre in ottica estate 2023). L’Udinese è bottega cara e la valutazione del tedesco si aggira attorno ai 25 milioni, ma il Napoli sembra fare sul serio.

Anche Spalletti si sarebbe già interessato al giocatore raccogliendo informazioni dai suoi amici friulani. Il Napoli è sempre più convinto di puntare su Samardzic per il futuro.