Conosce bene Osimhen, lancia l’allarme: “Il Napoli rischia, c’entra il suo futuro”

Nonostante i maggiori campionati siano in stand-by per i Mondiali, il calciomercato non ha pause e porta con sé tutte le voci dei trasferimenti che potrebbero avvenire nelle prossime finestre di mercato.

Possibile partenza di Osimhen in estate

Con la splendida stagione del Napoli sono diversi i gioielli in vetrina che con il loro luccichio stanno ingolosendo tutte le squadre più blasonate. Tra questi non mancano le voci su Victor Osimhen, possibile partente e pedina di mercato del club in caso di offerta irrinunciabile.

L’intermediario lancia l’allarme su Osimhen

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto sulla questione Andrea D’Amico, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Sarà fondamentale l’epilogo del campionato in corso. Di fronte ad offerte irrinunciabili, non è impossibile che Victor possa partire, soprattutto se Giuntoli ha pronta un’alternativa importante. Ad oggi è ancora presto conoscere il futuro del nigeriano, ma il ds è molto bravo a sostituire calciatori all’apparenza insostituibili. Vedi Kim e Kvara, i quali stanno sopperendo alla grande alle assenze di Koulibaly e di Insigne”.