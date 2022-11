Futuro Meret, arriva la smentita: “Il Napoli ha già scelto!”

Al centro delle questioni che riguardano il mercato c’è quella spinosa legata ad Alex Meret. Il portiere del Napoli si è preso un ruolo da titolare indiscusso tant’è che è al momento praticamente l’unico tra gli azzurri a non aver saltato mai neanche un minuto.

Ciononostante, considerando anche quello che è il rinnovo con prolungamento di un anno, non sono mancati i rumors di calciomercato su di lui, legati a quello che potrebbe essere un suo sostituto tra i pali.

A riportare notizie, sulla smentita di quello che era considerato un obiettivo del Napoli, è la radio ufficiale del club partenopeo. Secondo Radio Kiss Kiss, infatti, il Napoli non prenderebbe in considerazione il nome di Cragno come sostituto di Meret, per l’immediato mercato di gennaio.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Niente Cragno, c’è la smentita sul sostituto di Meret

Dopo i diversi infortuni legati a Sirigu e per quanto riguarda il futuro dei pali e al posto di Meret, erano emersi alcuni rumors su un ritorno di fiamma per Cragno, escluso dalle scelte di Palladino per la porta del Monza. Secondo Kiss Kiss infatti, il Napoli non sarebbe sulle tracce di Cragno, per due motivi. Il primo è che Sirigu sembra abbia offerto comunque garanzie allo staffe tecnico e medico del Napoli e, per di più, il Napoli vorrebbe affidarsi al gruppo che ha totalmente brillato, costruito ad hoc da Giuntoli e Spalletti a inizio stagione. Meret può stare sereno, così come Sirigu: il Napoli punterà ancora su di loro.