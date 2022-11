FOTO – Kvara pronto per il ritorno a Napoli: i saluti alla famiglia prima della partenza

È tempo di rimettersi in gioco, Kvaratskhelia ha salutato i suoi cari al momento della partenza, dopo il suo periodo di “vacanze” concesso dal Napoli in questo momento di sosta per le Nazionali, impegnate ai Mondiali.

Kvaratskhelia è stato lontano dal terreno di gioco ancor prima della sosta della Serie A, a causa di una lombalgia che lo ha tenuto KO per molto tempo, non potendo essere a disposizione di Luciano Spalletti. Adesso però Kvara è pronto ed è tempo di saluti alla famiglia, in partenza per il rientro al Napoli, perché domani gli azzurri avranno il raduno a Castel Volturno prima del ritiro verso Antalya, in Turchia.

Kvara saluta la famiglia: pronto al ritorno a Napoli

Dalla Georgia a Napoli, Kvaratskhelia saluta la sua famiglia prima della partenza che porterà poi al ritiro in Turchia.

Infatti sarà a disposizione di Luciano Spalletti, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse gare con il Napoli. Ritiro in Turchia per tornare in forma, in vista di quelli che saranno gli impegni fondamentali da gennaio in poi.

Ecco, di seguito, l’immagine circolata sul web dei saluti di Kvaratskhelia ai suoi cari.