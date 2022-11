Home » calciomercato napoli » Via da Napoli in prestito a gennaio? Giuntoli non ha dubbi

In una stagione che si sta dimostrando stellare per il Napoli, con la partecipazione di tutta la rosa, c’è un giocatore che ancora non ha trovato molto spazio: Diego Demme.

Il centrocampista ha collezionato diverse panchine nella parte di campionato e ha giocato soltanto 19′ complessivi. Nelle scorse settimane ci sono stati dei chiarimenti tra la società e gli agenti del giocatore, con questi ultimi che hanno sottolineato la volontà del tedesco di giocare di più.

D’altro canto, Giuntoli – stando a quanto riferito in giornata da Radio Kiss Kiss Napoli – ha chiarito di non volersi privare del centrocampista e ha rassicurato l’entourage che ci sarò occasione per Demme di giocare maggiormente.

FOTO GETTY – Diego Demme

Calciomercato Napoli: Demme via a gennaio? Valencia alla finestra

A tentare il tedesco ora sono le lusinghe di Gennaro Gattuso, da sempre estimatore del ragazzo. Cadena Ser, stazione radiofonica spagnola, nelle scorse ha riportato la notizia secondo cui l’ex allenatore del Napoli avrebbe parlato direttamente con il centrocampista per convincerlo a vestire la maglia del Valencia e che De Laurentiis potrebbe accettare il prestito con la possibilità di decidere se cederlo definitivamente alla società spagnola a fine semestre.

Ultime mercato Napoli, Giuntoli chiarisce la posizione del Napoli su Demme

Nel pomeriggio, però, Radio Kiss Kiss Napoli – radio ufficiale azzurra – conferma che la società è contraria alla vendita di Demme e che non ne sta valutando la cessione nel mercato invernale.

Un secco “no” che spegne, almeno temporaneamente, le voci sulla possibile partenza immediata del tedesco.