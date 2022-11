Gesto da brividi di De Laurentiis: importante donazione del Napoli per le vittime di Ischia

Gesto enorme da parte di Aurelio De Laurentiis, perché è la sua SSC Napoli ad aver deciso di finanziare le spese per quanto accaduto ad Ischia, isola colpita dalla terribile tragedia vissuta negli ultimi giorni.

A prendere voce, dopo l’evento tenutosi in serata in cui ha partecipato Aurelio De Laurentiis, è proprio lo stesso patron azzurro che ha dichiarato pubblicamente quanto fatto, a nome di tutta la SSC Napoli.

La società avrebbe preso la decisione di versare ben 100mila euro per finanziare i costi all’isola di Ischia per risollevarsi dal terribile momento che sta vivendo il luogo campano. Un gesto non da poco e da applausi, in un momento dove la SSC Napoli e il presidente del club hanno deciso di non restare in silenzio, dando il proprio contributo per il sociale.

De Laurentiis: “100.000 euro per le vittime di Ischia”

Quello che segue è il Tweet di Aurelio De Laurentiis, pubblicato poco fa, in merito alla donazione della SSC Napoli: “Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia e il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione”.