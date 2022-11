Le condizioni di Sirigu non convincono il Napoli: il vice Meret può arrivare dalla Serie A

Vacanze finite per i giocatori del Napoli, gli azzurri domani torneranno ad allenarsi a Castel Volturno prima di partire in direzione Turchia per un insolito ritiro di inizio dicembre.

La squadra di Spalletti sfrutterà questa pausa per migliorare ancora di più e provare a riportare lo Scudetto a Napoli, in una città che è in attesa da più di 30 anni.

Intanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante la richiesta di Spalletti di non operare sul mercato a gennaio, è sempre sull’attenti in ottica calciomercato.

Cragno Napoli, nuovi contatti in arrivo?

Mai come quest’anno il Napoli è al completo in ogni reparto e anche le cosiddette riserve stanno svolgendo un ottimo lavoro: il mercato di gennaio non servirà agli azzurri per rimodellare la rosa.

Ma uno sguardo alle situazioni favorevoli in giro per l’Italia non fa mai male. Una buona opportunità di mercato potrebbe arrivare da Monza: secondo “La Gazzetta dello Sport”, è tornato in auge il nome di Alessio Cragno.

Alex Meret e Alessio Cragno (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’ex Cagliari è sempre stato un pupillo di Aurelio De Laurentiis che ha più volte cercato di portarlo all’ombra del Vesuvio. Il classe ’94, acquistato dal Monza la scorsa estate, non sta trovando spazio e vorrebbe cambiare squadra.

Il Napoli monitora attentamente questa situazione: il suo ruolo sarebbe quello di vice Meret, visti anche i recenti problemi muscolari che hanno colpito più di una volta Salvatore Sirigu.

Per ora resta solo un’idea, ma chissà se il Napoli non ci farà più di un pensiero nelle prossime settimane.