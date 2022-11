Caressa senza parole, lo ha detto sul Napoli: “Succede sempre in panchina”

In attesa del rientro in campo, il Napoli di Luciano Spalletti continua a raccogliere consensi per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione. I risultati sono gli occhi di tutti, così come la qualità dimostrata dalla propria squadra, che è riuscita a ricomporsi nonostante i numerosi addii della scorsa estate.

A complimentarsi con la squadra partenopea è anche il giornalista Fabio Caressa, che sul proprio canale YouTube ha fatto il ‘pagellone’ di tutte e venti le squadre di Serie A di questa prima parte.

“Il voto da dare al Napoli per me è 10, non si può dire nulla: campagna acquisti, inserimento dei giocatori, quel geniaccio di Spalletti, l’impegno dei calciatori. Quelli che sono in panchina praticamente mordono il campo. Non c’è alcuna polemica, al momento, e tutti si sono comportati perfettamente dal punto di vista della comunicazione”.

Caressa innamorato del Napoli: gli elogi a Kvara, Kim e Zielinski

Non possono mancare i complimenti per i protagonisti di questo Napoli superlativo:

“La squadra è divertentissima, ha fatto vedere dei mostri: Kvaratskhelia, Kim, ma anche Zielinski che sta giocando una stagione superiore rispetto all’anno scorso. C’è Mario Rui che sta giocando benissimo, ma adesso anche Olivera che viene inserito nelle partite più fisiche sta facendo bene.

Napoli (Getty Images)

Li devo ringraziare perché mi hanno fatto vivere due partite di Champions contro l’Ajax, soprattutto ad Amsterdam, che mi hanno fatto sentire orgoglioso. Ero lì e vedevo una squadra italiana che imponeva un gioco straordinario in uno stadio complicato”.