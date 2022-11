“Ci hanno impedito di aiutare Ischia”: la denuncia degli ultras partenopei, il motivo è vergognoso

Denuncia dai ragazzi delle curve in merito ai fatti accaduti a Ischia. La tragedia ha toccato il cuore di tutti gli italiani e gli ultras della Curva partenopea avevano promesso di mettersi all’opera per aiutare la stessa isola, nel momento di totale sconforto.

Tant’è che gli stessi ragazzi delle curve avevano esposto un comunicato in cui annunciavano la loro partenza, per mettersi a disposizione della stessa Ischia, dandosi appuntamento per la partenza ad Ischia.

Peccato che però, le autorità competenti, avrebbero letteralmente fermato le intenzioni degli stessi ragazzi, centinaia di volontari, bloccati alla partenza per Ischia a causa di “pericolo di sciacallaggio”. Motivo che sarebbe dunque vergognoso, considerando la voglia di mettersi a disposizione da parte dei ragazzi, che hanno poi denunciato con un comunicato quanto accaduto.

Ischia, i ragazzi delle curve bloccati: il comunicato

I ragazzi delle curve hanno rilasciato un comunicato, in merito a quanto accaduto: bloccati alla partenza per Ischia a causa di un presunto “sciacallaggio”, secondo le autorità. Ecco quanto annunciato in un comunicato che vede la firma dei gruppi Fedayn 1979, Sud 1996 e Ultras Ischia 1922:

“Davanti ad una tragedia di simili proporzioni non è nostra intenzione polemizzare, tuttavia, ci sentiamo da ultras e da cittadini profondamente offesi da questo diniego illogico al nostro aiuto alla nostra terra. Non sappiamo i motivi dietro questa scelta ma bloccare centinaia di ragazzi per un presunto pericolo di sciacallaggio dimostra quanto poco conosciate del nostro mondo. Le stesse autorità che magari permetteranno tra qualche giorno a bocce ferme le passerelle degli sciacalli quelli veri. Le vostre piccole menti non capiranno mai il nostro essere ultras… Ischia terra nostra, vergognatevi!”