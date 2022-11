Rinnovo o addio? Il futuro di Zielinski è incerto: le ultime

Il primo gol in un Mondiale è una gioia unica per qualsiasi calciatore. Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha potuto festeggiare la prima marcatura in una Coppa del Mondo nella vittoria della sua Polonia per 2-0 contro l’Arabia Saudita.

Il classe ’94 sta disputando una grandissima stagione con il Napoli e ora sta dando una mano anche alla sua Nazionale, in cerca della qualificazione agli ottavi di finale.

Piotr Zielinski (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Futuro Zielinski, tutto ancora in bilico

Ma quale sarà il futuro di Zielinski? L’edizione odierna de “La Repubblica” ha fatto il punto della situazione.

Il contratto del polacco è in scadenza nel 2024 e per il momento non ci sono grandi novità: Giuntoli parlerà con lui e i suoi agenti soltanto al termine della stagione.

Zielinski guadagna circa 4 milioni a stagione e la società gli proporrà un rinnovo al ribasso. In caso di mancato rinnovo, non è da escludere una cessione: ecco perché il Napoli sta iniziando a monitorare Samardzic dell’Udinese e Guler del Fenerbahce.